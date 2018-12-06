Bolu'da kış lastiği uygulaması yapıldı

Bolu'da kış şartlarında trafikte aksamaların yaşanmaması için polis ekipleri D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde kar lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Aralık tarihi itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde ticari ve ağır vasıta araçlarda kış lastiği uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Dağı Polis Evi mevkisi İstanbul istikametinde oluşturdukları uygulama noktasında durdurulan araçların kış lastiklerinde ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde araç sahiplerinin kış lastiklerinin uygun olduğu görülürken, kurallara uygun olmayan araçlara 625 lira para cezası kesilerek en yakın yerleşim yerine kadar gitmelerine izin verildiği öğrenildi.

Aracında ölçüm yapılan bir sürücü, “Kış geldi. Bizim de sağlıklı bir seyahat etmemiz için böyle uygulamalar olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.