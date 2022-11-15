Bolu'da kış lastiği zorunluluğu başladı

Bolu'da 15 Kasım itibariyle kış lastiği takma zorunluluğu getirilen şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar, jandarma ekipleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Sert geçen kış şartları sebebiyle zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarının artırılması ve kaymaya dayalı trafik kazalarının engellenebilmesi amacıyla ülke genelinde 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, Bolu'da Valilik tarafından alınan kararla 15 Kasım tarihinde başlatıldı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik getirilen zorunluluğun başlamasıyla birlikte İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kış lastiği denetimlerine başladı. Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalara işçi taşıyan servisleri denetleyen ekipler, araç lastiklerinin diş derinliklerini kontrol etti.

Ekipler, kurallara uygun olmayan ve henüz kış lastiği takmayan sürücüleri eksiklikleri gidermeleri konusunda uyardı.