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Bolu'da, kış mevsiminde ağaçlar çiçek açtı

Bolu’da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, henüz kar yağışının başlamadığı şehir merkezinde bulunan erik ağaçları çiçek açtı.

Bolu'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, henüz kar yağışının başlamadığı şehir merkezinde bulunan erik ağaçları çiçek açtı.


Bolu'da, uzun yıllar özel bir firmada yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Nadi Okur isimli vatandaş, kış düzenlemesi yapmak için Borazanlar mahallesinde bulunan evinin bahçesine indi. 15 yıldır aynı evde yaşayan Okur, temizlik çalışması yaptığı sırada bahçede bulunan erik ağacının çiçek açtığını gördü. Kış mevsiminde ağacın çiçek açmasına şaşıran Okur, fotoğraf çekerek sosyal medyasında paylaştı.


Ağacın çiçek açmasına çok şaşırdığını belirten Nadi Okur, “Hafta sonu bahçemi düzenlemek için bahçeme indiğimde baktım ki erik ağacı çiçek açmış. İnsan görünce şaşırıyor. Ben de bunu fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşmıştım. Birçok arkadaşım telefon etti. Daha önceki yıllarda olmamıştı. Bu ağaç 15 senelik bir ağaç. İlk defa görüyorum. Bu ayda çiçek açan bir ağacı Bolu'da ilk kez gördüm. Havalar son iki güne kadar normalin üzerinde sıcaklıkta gitti. Ama normal değil diye düşünüyorum, şaşırdım” dedi.

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