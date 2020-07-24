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Bolu'da kontrolden çıkan ATV şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu’da, orman yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan ATV’de bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bolu'da, orman yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan ATV'de bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 13.00 sıralarında Çele Gölcük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolundan köye ilerleyen Tahir Öztemel (79) idaresindeki ATV viraja geldiği sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, şarampole devrildiği sırada ters dönen ATV'nin altında kalan sürücü Öztemel hayatını kaybetti. Aracın arkasında yolcu olarak bulunan Öztemel'in kızı Seher Öztemel ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ormandan köye indikleri sırada kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Seher Öztemel, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü.


Kazada hayatını kaybeden 79 yaşındaki Tahir Öztemel'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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