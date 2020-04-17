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Bolu'da korona virüsü yenen 2 kişi taburcu edildi

Bolu’da korona virüs tedavisi gören 2 kişi tedavilerinin ardından sağlık ekiplerinin alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Bolu'da korona virüs tedavisi gören 2 kişi tedavilerinin ardından sağlık ekiplerinin alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.


Bolu'da yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden Cemil Koç (39) ve Berat Aydın'ın (19) yapılan testlerin sonucunda korona virüs tespit edildi. Testleri pozitif çıkan 2 kişi Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede korona virüs tedavisi gören Koç ve Aydın sağlıklarına kavuşmalarının ardından sağlık ekiplerinin alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Koç ve Aydın, kendileriyle ilgilenen sağlık personeline teşekkür ederek hastaneden ayrılarak evlerine gitti.


İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Koç ve Aydın'ın sağlıklarına kavuşmalarıyla ilgili, “Müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanemizden korona tedavisinden iki hastamız daha şifa ile taburcu oldular. Diğer tüm hastalarımıza şifa diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.

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