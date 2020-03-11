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Bolu'da, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı

Bolu’da, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçları korona virüsüne karşı belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Bolu'da, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçları korona virüsüne karşı belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.


Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye dahil pek çok ülkeye kısa sürede yayılan korona virüse (Kovid-19) karşı Bolu'da dezenfekte çalışması başlatıldı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi, kamuya açık olan park, cami, otobüs durakları, bankamatikler ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama yaptı.


Ekipler, insanların yoğun olarak kullandığı kapalı duraklara da el dezenfeksiyon aparatları yerleştirdi. Çalışmaların aralıklarla kent merkezinde devam edeceği öğrenildi.

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