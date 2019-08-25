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Bolu'da kötü kokuların geldiği evde yaşlı adamın cesedi bulundu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evden gelen kötü kokular nedeniyle eve giren polis, evde yalnız yaşayan şahsın cesediyle karşılaştı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evden gelen kötü kokular nedeniyle eve giren polis, evde yalnız yaşayan şahsın cesediyle karşılaştı.


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi'nde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Kemal Akkuş'un evinden kötü kokular yayılması üzerine mahalledeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 10 gündür mahalle sakinleri tarafından görünmeyen Akkuş'un evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın bozulmuş cesediyle karşılaştı.


Akkuş'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ekipler tarafından evden çıkarılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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