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Bolu'da kumarhaneye çevrilen eve operasyon: 6 gözaltı

Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasının ardından kumarhaneye çevrilen bir eve yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi.

Bolu'da korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasının ardından kumarhaneye çevrilen bir eve yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanmasının ardından Bolu'da bazı vatandaşların evlerini kahvehaneye çevirerek kumar oynattığı tespit edildi. Semerkant Mahallesi'nde E.C. isimli şahsın evinde kumar oynattığının belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi kumar oynadığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler masadaki paralara ve oyun kağıtlarına el koyarak, ev sahibi ve kumar oynayan 5 kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesti. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 6 kişi hakkında korona virüs tedbirlerine karşı alınan kararlara aykırılıktan da ceza verileceği öğrenildi.

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