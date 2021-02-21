Bolu'da kumarhaneye çevrilen eve operasyon

Bolu'da korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasının ardından kumarhaneye çevrilen bir eve yapılan operasyonda 4 kişiye toplam 4 bin 800 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanması üzerine Bolu'da bazı vatandaşların evlerini kahvehaneye çevirerek kumar oynattığı tespit edildi. Karamanlı Mahallesi'nde tespit edilen eve Bolu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan paralara el konulurken, suçüstü yakalanan 4 kişiye “emre aykırı davranış ve sosyal mesafeye uyulmaması” suçlarından toplam 4 bin 800 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynatılan evin sahibi hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.