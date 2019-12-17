İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesi

Bolu’da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Bolu'da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Seymen Sokak üzerine bulunan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. Öğrencilerin durumu pansiyon yetkililerine haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi acil servislerine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.