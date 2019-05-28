Bolu'da, lojistik sektörü TOBB UND'nin iftarından buluştu

Bolu'da, lojistik sektörü temsilcileri TOBB UND Lojistik Yatırımlar A.Ş. tarafından düzenlenen iftar programında biraraya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ortaklığında faaliyet gösteren TOBB UND Lojistik Yatırımlar A.Ş., Karacasu Beldesi'nde bulunan bir otelde sektör temsilcilerinin katıldığı iftar programı düzenledi.

Programa TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halim Mete, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Odamız Meclis Başkanı Halit Ergül, Odamız Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bolu Gümrük Müdürü Mustafa Ünsal, UND Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ömer Gülen, UND yöneticileri ve üyeleri ile Bolu ve Düzce'de faaliyet gösteren sektör temsilcileri katıldı.

Yemeğin ardından konuşan TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uylukçu, ulusal ve uluslararası taşımacılık sektöründe yer alan tüm firmaların ihtiyaçlarına uygun çözüm ortağı olmak, maliyetlerini düşürmek, verimlilik ve iş kalitelerini artırmak gibi amaçlarla, TOBB ve UND ortaklığında faaliyetlerine devam eden TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.'nin faaliyetleriyle ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halim Mete yaptığı konuşmada, TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.'nin TOBB ve UND gibi iki güçlü kuruluşun ana ortaklığında, Türk lojistik sektörünün uluslararası arenada gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Mete, şirkette çalışan firmaların verilerinin güvenliğine önem verildiğini ve şirketin gerek finansal gücünün, gerekse kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirttiği konuşmasında, taşıyıcılara teminat sağlamak misyonunun yanında sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atıldığının altı çizdi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ise, taşımacılık ve lojistik sektörünün İlimiz ekonomisindeki yeri ve önemine değinerek bu alanda Bolu TSO tarafından yürütülen projeleri anlattı.