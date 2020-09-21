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Bolu'da maske takmayanlara 2 milyon 139 bin lira ceza kesildi

Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayan 2 bin 377 kişiye son 3 ayda 2 milyon 139 bin 300 lira para cezası kesildi.

Bolu'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayan 2 bin 377 kişiye son 3 ayda 2 milyon 139 bin 300 lira para cezası kesildi.


Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin son 3 ay içerisinde maske takmayan ve korona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 2 bin 377 kişiye toplam 2 milyon 139 bin 300 lira para cezası kestiği öğrenildi.

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