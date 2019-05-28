Bolu'da, minik öğrenciler toprakla buluştu

Bolu'da, 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu'nda 1'nci ve 2'nci sınıfta öğrenim gören 107 öğrenci, “Minik Eller Toprakla Buluşuyor” projesi kapsamında Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde fide dikimi gerçekleştirdi.

Bolu'da, 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu'nda öğrenim gören 107 öğrenci, okul öğretmenlerinden Emel Çalışkan, Nefise Düzen ve Melek Demircioğlu'nun önderliğinde hayata geçirilen “Minik Eller Toprakla Buluşuyor” projesi kapsamında toprakla buluştu. Bolu Belediyesi'nin Karacasu Beldesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne giden çocuklar belediye işçileriyle birlikte domates ve biber fidesi dikti. Fideleri toprakla buluşturan öğrenciler, tarladan toplanan çilek ikramıyla ödüllendirdi.

Öğrencileri toprakla buluşturup, üretici bireyler olmasını hedeflediklerini söyleyen 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu Sınıf Öğretmeni Emel Çalışkan, “Minik Eller Toprakla Buluşuyor projesi kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde fide dikimi gerçekleştirdik bugün. Amacımız çocuklarımızın toprakla buluşması ve tüketici bireyler değil de üretici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Bu amaçla da çocuklarımızı iki haftada bir buraya getirerek fidelerimizin ekimi, sulanması ve bakımı konusunda ziraat mühendislerimiz ve biyologlarımız eşliğinde bilgilendiriyoruz hem de toprakla buluşmalarını sağlıyoruz” ifadesini kullandı.