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Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda polisin ’dur’ ihtarına uymayarak araçlarındaki uyuşturucu dolu poşeti yola atıp kaçmaya çalışan ve yaptıkları kaza sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak araçlarındaki uyuşturucu dolu poşeti yola atıp kaçmaya çalışan ve yaptıkları kaza sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların yola attıkları poşette 396 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, kaza yaptıkları araçta ise 430 gram toz uyuşturucu bulundu.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu hap taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli aracın il sınırlarına girdiğini belirleyen ekipler TEM'de kurulan uygulama noktasında aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında araçtaki şüpheliler uyuşturucu hap dolu poşeti yola atarak gişelerden D-100 Karayolu'na giriş yaptı.



Araçtaki uyuşturucu dolu torbayı yola atarak kaçmaya çalıştılar


Polis ekiplerinden kaçmak isteyen şüphelilerin bulunduğu otomobil Organize Sanayi Bölgesi'nde kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Araçtaki 4 kişi yaya olarak kaçmak isterken ekipler tarafından yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin kaçtıkları sırada yola attıkları 396 adet uyuşturucu hap ile 430 gram toz ve kırık şeklinde hap yakalandı.



Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi


Gözaltına alınan Ş.B. (32), E.Ü. (23), A.M. (27) ve S.Y. (23) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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