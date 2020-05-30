Bolu'da nesli tükenmekte olan kuş yaralı kuş tedavi edildi

Bolu'da, Atatürk Orman Parkı'nda yaralı olarak bulunan ve nesli tükenmekte olan 'Hint Gölet Balıkçıl Kuşu' tedavisinin ardından rehabilitasyona alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ümit Bütün, park içerisinde dolaştığı sırada daha önce hiç görmediği bir kuşun uçamadığını fark etti. Kuşun yanına gittiğinde kanadından yaralı olduğunu gören Bütün, durumu Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Parka gelen görevliler, uzun gagası ve devetüyü rengiyle dikkat çeken yaralı kuşun dünyada nesli tükenmekte olan ve nadir görülen 'Hint Gölet Balıkçıl Kuşu (Indian Pond Heron) olduğunu tespit etti.

Görevliler tarafından veterinere götürülen kuşun röntgen filmleri çekildi. Kanadında kırık tespit edilen kuşun tedavisi yapıldıktan sonra rehabilitasyon için Düzce'ye gönderildi.