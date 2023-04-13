Bolu'da Nisan ayında kar sürprizi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisana ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu Sarıalan Yaylası mevkiinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

"Yürüyüş anında böyle bir manzaraya şahit olmak çok güzel"

Yürüyüşe çıktığını söyleyen Batuhan Solğun, "Nisan ayının ortasındayız. Bu mevsimde kar yağışı pek mümkün olmasa da şuanda çok güzel bir kar yağışı var. Yürüyüşe çıktım, yürüyüş anında böyle bir manzaraya şahit olmak çok güzel. Doğada huzurlu bir vakit geçiriyorum. Su sesi, kar sesi, doğa sesi çok güzel. Kar kalınlığı 10-15 santime ulaşmış durumda. Güzel bir kar var şuan bölgede. Yollar ve ağaçların tepesi beyaz örtüyle kaplanmış durumda" dedi.