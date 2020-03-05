Bolu'da, öğrenciler yurt binasına “Şanlı TSK” yazdı

Bolu'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, sınır ötesinde operasyon gerçekleştiren askerlere destek vermek için odalarının ışıklarıyla “Şanlı TSK” yazdı.

Bolu'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı operasyonuna destek olmak için etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında, Seyit Avşar ve Hattat Emin Barın yurtlarındaki öğrenciler ve çalışanlar dün akşam saatlerinde organize olarak odalarının ışıklarıyla “ŞANLI TSK” ve "TSK" yazdı. Yurtlarda odaların ışıklarıyla yazılanları gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.