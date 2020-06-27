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Bolu'da, öğrencilerin YKS heyecanı

Bolu’da, YKS sınavına giren öğrenciler soruları çözebilmek için uğraşırken, aileler de çocukları için bol bol dua etti.

Bolu'da, YKS sınavına giren öğrenciler soruları çözebilmek için uğraşırken, aileler de çocukları için bol bol dua etti.


Bolu'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara koştular. Sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, giriş kapısında yapılan kontrollerin ardından dezenfekte edilerek içeri alındılar.


Öğreniciler, üniversiteye yerleşebilmek için sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de dışarıda çocukları için dua ettiler.

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