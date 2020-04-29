Bolu'da, öğretmenler, polisler için yüz siperliği üretti

Bolu'da, Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından polis ekiplerinin kullanması için hazırlanan bin adet yüz siperliği, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'a teslim edildi.

Korona virüs ile mücadeleye destek verme amacıyla Bolu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri yüz siperliği ve maske üretimine başladı. Korona virüs salgınında sürekli olarak dışarıda olan polis ekipleri için bin adet yüz siperliği üreten öğretmenler, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ı ziyaret ederek ürettikleri yüz siperliklerini teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ Korona virüs ile mücadele kapsamında emniyet güçlerimizin kullanımı için Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz tarafından hazırlanan 1000 adet siperliğin teslimatı yapıldı” ifadelerine yer verildi.