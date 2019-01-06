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Bolu'da okullar tatil edildi

Bolu’da, yoğun kar yağışı nedeniyle ortaöğretim ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle ortaöğretim ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu il genelinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Okulların tatil edilmesi haberini twitter hesabı üzerinden duyuran Bolu Valisi Ahmet Ümit, şu ifadeleri kullandı:


“Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, birazda ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın.”


Ayrıca, muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak engelli ve hamile kamu personeline de 1 gün idari izin verildiği belirtildi.

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