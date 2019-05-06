Bolu'da, organize suç örgütü şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da organize suç örgütüne yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan örgüt lideri S.B. ve beraberindeki 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet, kasten yaralama, tefecilik, kumar oynanması suçlarından 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin tespit edilen ev ve iş yerlerine geçtiğimiz hafta cuma günü sabah saat 07.00'de yapılan eş zamanlı operasyonda suç örgütü lideri şüpheli S.B. ve suç örgütü üyeleri E.T., E.G., F.Y., E.B., G.Ç, F.K., M.E., N.A. yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.