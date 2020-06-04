İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, örgütlü gasp suçundan aranan şahıs yakalandı

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan ve kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan ve kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da örgütlü gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram isimli şahsın Bolu'da olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıldır kaçak olarak yaşayan şahsın yaşadığı evi tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.


Yapılan operasyonda Tarık Bayram isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Bayram, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.