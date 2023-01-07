Bolu'da orman köylüsü enerjisini güneşten sağlıyor

Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesiyle Bolu'da 15 hane elektriğini güneşten sağlayarak para ödemiyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce, Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesiyle 2022 yılında Bolu ilinde şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulduğu 4 Orman köyünde 15 hane elektriğe ücret ödemiyor. 4 orman köyünde 15 aileye verilen şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminden (GES) elektrik üretimi temini için 900 bin Türk Lirası kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 420 bin Türk Lirası hibe olarak verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün Bolu ilinde bitkisel ve hayvansal üretimden ısı yalıtımına, mikro kredilerden ormancılık mekanizasyona kadar orman köylüleri için pek çok çalışma yürüttüğünü söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk doğal kaynakları koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan GES projesiyle orman köylüsünün kendi elektriğini üreterek giderlerini düşüreceğini, aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

2022 yılında Bolu ilinde 4 orman köyünde 15 aileye verilen şebekeye bağlı GES elektrik üretimi temini için 900 bin Türk Lirası kredi kullandırıldığını, bu kredilerin 420 bin Türk Lirasının hibe olarak verildiğini belirten Bölge Müdürü Mahmut Şentürk orman köylümüzün elektrik faturası ödemekten kurtulacağını ve üretilen elektrik enerjisinin vatandaşın tükettiğinden fazla olan kısmının ücreti ise aylık yine kendilerine gelir olarak yansıyacağını vurguladı.