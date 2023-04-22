Bolu'da orman yangınlarına karşı tatbikat yapıldı

Bolu'da havaların ısınmasıyla beraber orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla tatbikat yapıldı.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarına karşı eğitim amaçlı yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk de tatbikata katılarak ekipleri denetledi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Yardımcısı Halis Belen başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata Koruma Şube Müdürü Osman Koru, Mudurnu Orman İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt, Taşkesti Orman İşletme Müdürü Fatih Bilgili, işletme müdür yardımcıları, şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları, yangın işçileri ve orman yangınları gönüllüsü vatandaşlar katıldı. İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt'tan orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları ve faaliyetlerle ilgili bilgi alan bölge müdürü Mahmut Şentürk yangın mevsiminin başladığı bu günlerde orman yangınlarına karşı yangın ekiplerinin dikkatli olmasını istedi. Yangına anında müdahalenin önemine işaret ederek eğitimlerde verilen bilgilerin orman yangınına müdahalede harfiyen uygulanması konusunda dikkat çekti.

Yangınlara karşı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili vatandaşlara da uyarıda bulunan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk özellikle anız, piknik ve çoban ateşi yakmamaları, sigaralarını seyahat halindeyken dışarı atmamalarını istedi. Eğitim tatbikatında, arazide arazözlerin su alması, yangın mahalline giderek yangını söndürmesi, hortumların serilmesi ve toplanması, arazöz aparatlarının tanıtımı ve kullandırılması, iş güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu donanım malzemelerinin tanıtılması ve kullandırılması, köpük kullanımı gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra yangın tatbikatı gerçekleştirildi.