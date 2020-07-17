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Bolu'da ormanda çalışırken 100 metreden düşen memur, operasyonla kurtarıldı

Bolu’da ormanlık alanda çalışma yaptığı sırada 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ayağı kırılan Orman Muhafaza Memuru, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Bolu'da ormanlık alanda çalışma yaptığı sırada 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ayağı kırılan Orman Muhafaza Memuru, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.


Olay, saat 14.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı Ayı Kayası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Muhafaza Memuru Durası Partlak (58), ormanlık alanda çalışma yaptığı sırada ayağı kayarak 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlandığı sırada bir ağacı tutarak durabilen Partlak'ın yardım istemesi üzerine olay yerine diğer birlikte çalıştığı arkadaşları geldi. Partlak'ın ayağı kırıldığı için yerinden hareket edemediğini gören arkadaşları durumu 112 Sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri Partlak'ın bulunduğu alana halat yardımıyla kurtarma çalışma başlattı. Partlak, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinden ilk müdahalesi yapılan Partlak, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Partlak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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