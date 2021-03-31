Bolu'da ormanlar havadan izlenecek

Bolu'da, ormanlardaki yangınlar başta olmak üzere ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü personeline İHA eğitimi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, gelişen teknolojiyle birlikte insansız hava araçlarının artan kullanımına paralel olarak hazırlanan proje kapsamında 29 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan teorik ve uygulamalı “İnsansız Hava Aracı İHA-1 Pilot Eğitimi” İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda başladı. Eğitime Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Şube Müdürleri ve Bölge Müdürlüğü teknik personeli ile 12 orman işletme müdürlüğünde görevli işletme müdürleri, müdür yardımcıları, orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurlarından oluşan toplam 130 personel katıldı. Eğitim, Sivil Havacılık İHA Talimatnamesine göre uygulanacak teorik bilgiler ile İHA kumanda ayarları, İHA ile uçuş, uçuş sırasında karşılaşılan sorunlar, arazi ölçümleme, İHA ile çekilen görüntülerin işlenmesi, 3 boyut modelleme ve haritalama konularını kapsayacak.

İHA eğitimi alan personelin Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinden orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması, saha çalışmaları ve haritacılık, ormancılık faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması gibi çalışmalarda etkin olarak kullanabilmeleri amaçlanıyor.