Bolu'da ormanlar yapay zeka fotokapanlarla korunuyor

Bolu'da, ormanları korumak, izlemek ve yasa dışı faaliyetleri engellenmek amacıyla yerli ve milli yapay zeka ile suç tespiti yapan fotokapanlar kullanılmaya başlandı.

Bolu'da, orman suçlarına karşı anında ve olay yerinde müdahale edebilmek amacıyla ORIKEM (Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale) Projesi kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü görev sahaları içinde yerli ve milli yapay zeka ile suç tespiti yapan fotokapanlar kullanılmaya başlandı. Ormanlara yerleştirilen fotokapanlar ile orman sahaları 24 saat boyunca izlenerek hareket ve ısı sensörlerinden sağlanan görüntü ve videolar makineler arası haberleşmeye aktarılıp yapay zekâ tarafından işlenerek ilgili orman işletme şefine gerçek zamanlı olarak gönderiliyor.

Elde edilen görüntüler suç delili olarak kullanılacak

İnsan, hayvan, araç ve iş makinesi türüne göre alarm oluşturma özelliği bulunan yapay zeka destekli fotokapanlar aynı zamanda orman suç aletlerini, canlı cansız nakil araçlarını tanımlayarak öncelikli alarm sınıfları oluşturabiliyor. Orman suçlarının oluşmasına engel olmakta büyük oranda etki edecek olan fotokapanlardan elde edilen görüntüler suç delili olarak da kullanılabilecek.