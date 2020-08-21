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Bolu'da oto hırsızı 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da park halindeki otomobili çaldıktan sonra Ankara’ya götürerek şase numaralarını değiştirmeye çalışan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bolu'da park halindeki otomobili çaldıktan sonra Ankara'ya götürerek şase numaralarını değiştirmeye çalışan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Köroğlu mahallesinde yaşayan E.Y. isimli şahıs, otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede aracın 3 kişi tarafından çalındığını tespit etti. Geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şahısların çaldıkları araçla Ankara'ya gittiklerini belirleyerek operasyon başlattı.


Ekiplerin Ankara'da yaptıkları operasyonda Ö.Y., F.Ö. ve H.Ç. isimli şahıslar, çalıntı aracı şase numaralarını değiştirmeye çalıştıkları sırada yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı araç ise ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

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