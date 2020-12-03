Bolu'da otogar ve şehir içinde kış lastiği uygulaması

Bolu'da kış lastiği zorunluluğu nedeniyle trafik ekipleri tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali ve şehir içinde uygulama yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 1 Aralık- 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Şehirlerarası Otobüs Terminalin ve kent merkezinde denetim yaptı. Çeşitli noktalara kurulan uygulama noktalarında durdurulan araçların lastikleri ekipler tarafından lastik derinlik ölçme kumpasıyla ölçüldü. Yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1,6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 776 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetimlerin artırıldığını belirterek, kış lastiğini taktırmayan sürücülerin lastiklerini bir an önce taktırmalarını istedi.