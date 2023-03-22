Bolu'da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü

BOLU (İHA) – Bolu'da otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin kamyona adeta ok gibi saplanarak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolu Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Ali Ceyhan idaresindeki 14 AAD 240 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Mehdi A. yönetimindeki 14 BC 747 plakalı kamyona adeta ok gibi saplandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Ali Ceyhan ve yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.