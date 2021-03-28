Bolu'da otomobil kanala uçarak takla attı: 1 yaralı

Bolu'da, seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına uçarak takla atan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerinin aracın kapısını kesmesiyle kurtarıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sandallar mahallesi Kanal sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Yazıcı idaresindeki 14 KJ 289 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçarak takla attı. Kazada, ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Yazıcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin aracın kapısı kesilerek kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yazıcı, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yazıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.