Bolu'da otomobil park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

Bolu'da, D100 Karayolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarparak durdu. Kazada otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Hakkı Kocatürk idaresindeki 78 BR 132 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yan yolda park halinde bulunan 2'si otomobil 1'i hafif ticari araç olmak üzere 3 araca çarparak durdu. Kazada, sürücü Kocatürk aracında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kocatürk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.