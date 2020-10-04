Bolu'da otomobil ve motosikletin tehlikeli seyri cep telefonuyla görüntülendi

Bolu'da motosiklet sürücüsünün bitişiğinde ilerleyen otomobilin arka camına tutarak trafikte tehlike saçması, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bolu'da, seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, aynı şeritte ve bitişiğinde ilerleyen otomobilin açık olan arka camına tutunarak yolculuk yaptı. Gece saatlerinde yaşanan olayda hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan otomobil ve motosikletin yolculukları başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Cep telefonuyla tehlikeli anları görüntüleyen vatandaş, “Bu trafikte sıkıntılı bir durum. Bir de gece. Burası da dar bir yol. İnşallah sakatlık yapmadan yollarını bitirirler. Böyle şeyleri tasvip etmiyoruz” ifadelerini kullandı.