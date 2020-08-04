Bolu'da otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde otomobile çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mesut Eren idaresindeki Fiat marka 34 DR 1209 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Sefa Günaydın yönetimindeki Hyundai marka 14 BA 609 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Gökcan Eren, Mehmet Aktaş ve Şeref Aktaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.