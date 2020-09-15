Bolu'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bolu'da D-100 karayolunda emniyet şeridinden geri gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İsmail Üremiş idaresindeki 14 AAF 379 plakalı motosiklet, seyir halindeyken emniyet şeridinde durarak geri geri ilerleyen 14 AAB 490 plakalı otomobile çarptı. Kazada, metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü İsmail Üremiş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan D-100 Karayolu İstanbul istikameti, kaza yapan araçların yolda kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, emniyet şeridinde durduktan sonra geri geri ilerleyen otomobile arkadan gelen motosikletin hızla çarpması ve sürücünün metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düşmesi ve aynı yönde ilerleyen başka bir aracın İsmail Üremiş'e çarpmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.