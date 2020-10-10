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Bolu'da papağan kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Bolu’da TEM Otoyolunda yapılan operasyonda kaçak yollarla yurda soktukları 9 adet papağanı satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da TEM Otoyolunda yapılan operasyonda kaçak yollarla yurda soktukları 9 adet papağanı satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan sokulan papağanların satılmak üzere Ankara'ya götürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında hayvan kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada kafeslerin içerisinde Güney Amerika kıtasında yaşayan ve kaçak yollarla ülkeye sokulan 9 adet canlı papağan ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.D. (21) ve Ş.Y. (36) gözaltına alındı.


Ele geçirilen papağanlar ise, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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