İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, park halindeki tekstil ürünü yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeyken dorse kısmı alev alev yanan tekstil ürünü yüklü tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeyken dorse kısmı alev alev yanan tekstil ürünü yüklü tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda tırın yanma anları güvenlik kameralarını yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Lübnan'a tekstil ürünü götüren 34 APJ 60 plakalı tır sürücüsü Mehmet Sinan Avcı, TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde mola verdi. Aracını park ettikten sonra tesiste dinlenen Avcı, dışarı çıktığında tırın dorsesinden alevler yükseldiğini gördü. Büyük panik yaşayan sürücü, yanan tıra binerek dinlenme tesisine 300 metre uzaklıkta bulunan oto yıkamanın önüne götürdü. Tırın çekici kısmını dorseden ayıran Avcı, oto yıkamada bulunan vatandaşlardan yardım istedi.



Oto yıkama çalışanlarının tırdaki yangını söndürememesi üzerine Avcı, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Dağı Tünel ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu tırın dorse kısmındaki yangın söndürüldü. İş makinesiyle tırdan indirilen tekstil ürünü malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.



Yangın anı güvenlik kamerasında


Avcı'nın dinlenme tesisi önüne park ettiği tırın dorse kısmında başlayan yangın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki tırın dorsesinde kıvılcımlar şeklinde başlayan yangının kısa sürede büyüdüğü görüldü.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.