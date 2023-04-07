Bolu'da patates üreticisi mısıra yöneldi

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, patates üretiminin artık durma noktasına geldiğini belirterek, "4 yıl içinde sıfırdan başladığımız dane mısır üretimi şu anda 30 bin tona ulaştı. Bunun yanında silajlık mısır üretiminde de ilimiz gerçekten ciddi mesafeler kat etti" dedi.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, Oda olarak 2023 yılında yürütecekleri çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Dane Mısır Kurutma Tesisinin bu yıl yeniden hizmete gireceğini ifade eden Özer, "Bu tesisin doğal gaz bağlantısıyla ilgili bir sıkıntımız vardı. En kısa zamanda bunun sözleşmelerini bitirdik. Sözleşmelerimiz yapıldı. Allah nasip ederse 2023 yılı içinde tesisteki üretimimiz tekrar hizmet etmeye başlayacak" dedi.

Ziraat Odası'nın yeni binaya kavuşacağını da söyleyen Selim Özer, "İkinci projemiz Bolu Belediyesiyle yaptığımız Bolu Ziraat Odası hizmet binası projesi. Bunu da ihale aşamasına getirdik. Şu anda teknik şartnameler hazırlandı. İhalesi yapılmak üzere. Bunu da çiftçilerimize 2023 yılı içinde hizmete almayı düşünüyoruz. Üçüncü bir projemiz yine Bolu Belediyesiyle beraber yaptığımız makine ekipman projesi. 18 Nisan itibariyle sözleşmeleri yapıldı. O da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle 4 milyon 800 bin liralık bir proje. Bunun 1 milyon 600 bin lirasıyla Bolu Ziraat Odası'na ekipman kazandıracağız. Bunları Bolu çiftçimize ve Bolu Ziraat Odası'na kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Toprak Mahsulleri Ofisini de ajans olarak Bolu'ya kazandıracağız"

Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili çalışma yürüttüklerini vurgulayan Selim Özer, "Toprak Mahsulleri Ofisi Bolu'ya gelemiyordu. Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi bizim patates pazarında alım yaptı. 3 bin ton buğday alımı yapıldı. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi'ni Bolu'ya ajans olarak istiyoruz ve bununla ilgili dilekçelerimizi bayram Ramazan ayından önce verdik. Gelen cevapta uygun bir cevap olarak bize ulaştı. Nasip olursa 2023 yılı içinde eğer teknik şartlarda bir aksaklık olmazsa Toprak Mahsulleri Ofisini de ajans olarak Bolu'ya kazandıracağız” diye konuştu.

"Üretim neredeyse durma aşamasına gelmişti"

Başkan Selim Özer, patates deyince akla ilk gelen illerden biri olan Bolu'da, patates üretiminin geçtiğimiz yıllarda durma noktasına geldiğini belirterek, şu ifadelerini kullandı:

"İlimizde daha önceki yıllarda patates üretimi çok ağırlıklıydı. Patates üretiminin en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi pazarlama sorunuydu. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle 4 yıl öncesinde patates üretimi tamamen durma aşamasına geldi. Yani Bolu ilinin pazarlaması gerçekten zorlu ve üretimde en büyük sıkıntılardan bir tanesi çatlak oluşması ve sinekti. Bu konulardan dolayı da üretim neredeyse durma aşamasına gelmişti. Biz de o aşamada dane mısırı sisteme aldık. 4 yıl içinde sıfırdan başladığımız dane mısır üretimi şu anda 30 bin tona ulaştı. Bunun yanında da silajlık mısır üretiminde de ilimiz gerçekten ciddi mesafeler kat etti. Geçen yıl 120 milyon lira gibi bir rakam Bolu ilinin gelir olarak söyleyelim. 4 yıl içinde gerçekten ciddi rakamlara ulaştık. En büyük sıkıntımız nem, ilimizin iklim şartları, yağışlı bir ortam olması sebebiyle nemimiz çok yüksek olduğu için fiyatlarımız düşük kalıyor. Geçen yıl mısır fiyatlarının da düşük olması çiftçilerimizi üzdü."