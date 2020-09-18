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Bolu'da pet şişe içerisinde 31 gram uyuşturucu yakalandı: 1 gözaltı

Bolu’da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptıkları aramada pet şişe içerisinde 31 gram metanfetamin ile yakalanan M.

Bolu'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptıkları aramada pet şişe içerisinde 31 gram metanfetamin ile yakalanan M.K. (45) adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimi, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada pet şişe içerisine konulmuş 31 gram metanfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan S.K. (29) ve M.K. (45) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.K. “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.

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