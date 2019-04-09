Bolu'da piyasaya sahte para süren 3 kişi gözaltına alındı

Bolu'da, bir alışveriş merkezinde piyasaya sahte para süren 3 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nda faaliyet yürüten bir alışveriş merkezinde Suriye uyruklu 3 kişinin piyasaya sahte para sürdüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada alışveriş merkezi içerisinde tespit edilen 3 şüpheli, sahte paralarla alışveriş yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sahte 3 bin 900 dolar, 150 bin Irak Dinarı ile piyasaya sürülen sahte Amerikan Dolarları karşılığında alınan 7 bin 255 Türk Lirası ele geçirildi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri adli şahıslardan 2'si serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.