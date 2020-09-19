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Bolu'da, polis ekiplerinin ev ve iş yeri aramasında cephanelik çıktı

Bolu’da, polis ekiplerinin “Ateşli silahla kasten yaralama” soruşturması kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin “Ateşli silahla kasten yaralama” soruşturması kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce meydana gelen “Ateşli silahla kasten yaralama” soruşturması kapsamında tespit edilen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.


Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 160 adet mermi, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 28 adet fişek, 1 adet kasatura ve 1 adet el telsizi ele geçirildi.


Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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