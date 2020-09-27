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Bolu'da polis ve bekçileri yaralayan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da cadde üzerinde kavgayı ayırmak isteyen polis ve bekçilere yumruk ve bıçakla saldırarak yaralayan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da cadde üzerinde kavgayı ayırmak isteyen polis ve bekçilere yumruk ve bıçakla saldırarak yaralayan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Caddedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi. Bekçi ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği olayda, kavga eden gruplar olay yerine gelen ekiplere bıçak ve yumrukla saldırdı. Ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Güçlükle sonlandırılan kavgada taraflardan 1 kişi ile 2 polis ve 3 bekçi çeşitli yerlerinden yaralandı.


Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan M.K., R.K., M.K., T.O. ve A.İ.Y. adlı 5 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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