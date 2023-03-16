Bolu'da Ramazan pidesi 10 lira oldu

Bolu'da 325 gram Ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala ramazan pidelerinin fiyatları da belli olmaya başladı. Bolu'da geçen yıl 350 gramı 7,5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 325 gramı 10 TL'den tüketiciyle buluşacak. Fırıncı Murat Gelturan, "Bu işletmenin sahibiyim. Geçen sene fiyat 7,5 liraydı. Bu seneki durum belli. Her şey zamlı. Ramazan pidesinin 10 lira olması bence normal. Geçen sene uygundu aslında fiyatlar. Bu sene maliyet fiyatına vereceğiz. Ramazanın ilk günü biz pide yapmaya başlayacağız. Günden güne Ramazan pidesi sayısı değişiyor. Bir gün 200 pide yaparsın bir gün 300 pide yaparsın" dedi.