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Bolu'da Roma dönemine ait 296 sikke ele geçirildi: 4 gözaltı

Bolu’da jandarma ekiplerinin operasyonunda Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin operasyonunda Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tarihi eserleri taşıyan otomobilin TEM Otoyolu Bolu sınırları içerisinde olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli aracı durdurarak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında otomobilde yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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