Bolu'da, Roma ve Bizans dönemine ait 24 adet tarihi eser yakalandı: 2 gözaltı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 24 adet tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen otomobil TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait 8 madalyon, 9 adet yüzük, 4 adet sikke, 3 adet hayvan figürlü obje olmak üzere toplam 24 adet tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.