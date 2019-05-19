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Bolu'da sağanak nedeniyle alt geçitler trafiğe kapatıldı

Bolu’da dün gece boyunca devam eden sağanak yağış nedeniyle su birikintisi oluşan alt geçitlerin giriş ve çıkışlarına şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

Bolu'da dün gece boyunca devam eden sağanak yağış nedeniyle su birikintisi oluşan alt geçitlerin giriş ve çıkışlarına şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.



Bolu'da dün gece boyunca süren sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu. Yağış nedeniyle apartman ve iş yerlerinin girişlerinin suyla dolmasından kaynaklı vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Dere yataklarındaki su seviyelerinin de yükselmesine neden olan yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerinde su baskınları oluştu.



Yoğun yağışla beraber kent merkezinde bulunan ve şehri kuzeyden güneye birbirine bağlayan alt geçitler de suyla doldu. Zabıta ekipleri tarafından girişlerine şeritle çekilen alt geçitler araç trafiğine kapatıldı. Alt geçitlerin, ekipler tarafından su birikintisi çekildikten sonra açılması bekleniyor.

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