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Bolu'da sahte paralarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Bolu’da, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 bin 600 lira sahte para ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 bin 600 lira sahte para ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezinde marketlerden sahte paralarla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sahte paralarla alışveriş yapıldığı iddia edilen iş yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip sonucunda, İstanbul'dan geldikleri öğrenilen F.Ç. (35), Ş.D. (25) ve Ş.D.Ö. (29) yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 600 lira sahte para ile marketlerden aldıkları ürünler ve para üstü olarak aldıkları gerçek paralar ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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