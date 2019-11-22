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Bolu'da samanlık yangınında yüzlerce tavuk telef olmaktan kurtarıldı

Bolu’da, tavuk üretim çiftliğinin bitişiğindeki samanlıkta çıkan yangında itfaiye ekipleri alevlerin çiftliğe sıçramasını önleyerek yüzlerce tavuğu telef olmaktan son anda kurtardı.

Bolu'da, tavuk üretim çiftliğinin bitişiğindeki samanlıkta çıkan yangında itfaiye ekipleri alevlerin çiftliğe sıçramasını önleyerek yüzlerce tavuğu telef olmaktan son anda kurtardı. Ekipler, dumanların içinde kalan tavukları yakalayarak dışarı çıkardı.


Yangın, merkeze bağlı Güneyfelakettin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mehmet Akgün isimli vatandaşın kullandığı ve bitişiğinde tavuk üretim çiftliği bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlıktan alevlerin yükseldiğini gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.


Alevlerin tavuk çiftliğine sıçramadan kontrol altına alındığı yangında çiftlikte bulunan yüzlerce tavuk telef olmaktan son anda kurtarıldı. Dumanların içinde kalan tavukların bir kısmı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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