Bolu'da sandıklar kurulmaya başlandı

Bolu'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandıklar kurulmaya başlandı.

14 Mayıs Pazar günü yüzde 50+1 salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde vatandaşlar, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. cumhurbaşkanını seçmek için yarın tekrar sandık başına gidecek. Seçime saatler kala Bolu'daki okullarda hazırlıklar başladı. Oy kullanılacak okullara getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri yerlerine yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.