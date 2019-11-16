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Bolu'da, şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu’nun Mengen ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mengen ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Mengen'den Gökçesu beldesi istikametine seyir halinde olan Özkan Saraçlı (20) yönetimindeki 32 YT 188 plakalı hafif ticari araç, Saray Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü Saraçlı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Saraçlı'nın cenazesi Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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